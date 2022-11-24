Армия Белоруссии планирует присоединиться к российским войскам для наступления с северного направления. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба, бригадный генерал Алексей Громов.
Он сообщил, что около 15 тысяч военных Белоруссии собираются вторгнуться на территорию Украины вместе с армией России. Минобороны РФ привлекает бойцов союзного государствами "высокими зарплатами". Сейчас в Белоруссии находится 9 тысяч военных ВС РФ, к которым присоединится новая группировка.
"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур Белоруссии готовы принять участие в так называемой специальной военной операции Российской Федерации. Прежде всего из-за привлекательности высокого денежного обеспечения", — заявил Громов.
Совместная группировка устанавливает минные заграждения для предотвращения проникновения на белорусскую территорию украинских диверсантов.
Пока Генштаб ВСУ не увидел конкретных приготовлений ВС РФ к вторжению, но держит на границах силы на случай наступления.
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