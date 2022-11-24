Генштаб ВСУ заявил о 15 тысячах военных Белоруссии, готовых к участию в СВО

Армия Белоруссии планирует присоединиться к российским войскам для наступления с северного направления. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба, бригадный генерал Алексей Громов.

Он сообщил, что около 15 тысяч военных Белоруссии собираются вторгнуться на территорию Украины вместе с армией России. Минобороны РФ привлекает бойцов союзного государствами "высокими зарплатами". Сейчас в Белоруссии находится 9 тысяч военных ВС РФ, к которым присоединится новая группировка.

"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур Белоруссии готовы принять участие в так называемой специальной военной операции Российской Федерации. Прежде всего из-за привлекательности высокого денежного обеспечения", — заявил Громов.

Совместная группировка устанавливает минные заграждения для предотвращения проникновения на белорусскую территорию украинских диверсантов.

Пока Генштаб ВСУ не увидел конкретных приготовлений ВС РФ к вторжению, но держит на границах силы на случай наступления.