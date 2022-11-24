Зеленский о возвращении из плена бойцов ВСУ: Семеро были захвачены на Змеином

Владимир Зеленский рассказал о вызволении из плена военнослужащих украинской армии, которые были захвачены в первые месяцы СВО.

Президент Украины рассказал, что 50 солдат ВСУ вернулись на родину.

"Двое офицеров, 48 рядовых и сержантов. 15 из них были захвачены в плен еще в Киевской области, на территории ЧАЭС. Семеро были захвачены на Змеином", — рассказал украинский лидер.

Он заверил, что сделает всё возможное и невозможное, чтобы военнослужащие ВСУ вернулись домой.

Журналистка Анастасия Кашеварова опубликовала кадры возвращения из украинского плена 50 российских солдат.

"Хвала Всевышнему! Вернули ребят домой!" — написала под видео журналистка.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин анонсировал обмен пленными между Украиной и Россией.