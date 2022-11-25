Многие военнослужащие украинской армии проходят обучение на полигонах военного блока НАТО.
На базе североатлантического альянса боевики ВСУ кроме боевой и огневой работы проходят курсы психологической подготовки с религиозным уклоном.
Об этом сообщает Telegram-канал подполковника Народной Милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, занятия ведут католические капелланы. Всем слушателям, невзирая на вероисповедание, раздают церковную символику и литературу.
Ранее офицер ополчения сообщал, что в Купянск прибыли пять тентованных автомобилей ВСУ "Урал" с наклейкой "200".
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В Сети появилось очередное обращение военных украинской армии к Зеленскому и Залужному. На своих командиров пожаловались бойцы разведывательной роты ВСУ.