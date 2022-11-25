ВСУ на полигонах НАТО проходят психологическую подготовку с религиозным уклоном

Многие военнослужащие украинской армии проходят обучение на полигонах военного блока НАТО.

На базе североатлантического альянса боевики ВСУ кроме боевой и огневой работы проходят курсы психологической подготовки с религиозным уклоном.

Об этом сообщает Telegram-канал подполковника Народной Милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, занятия ведут католические капелланы. Всем слушателям, невзирая на вероисповедание, раздают церковную символику и литературу.

Ранее офицер ополчения сообщал, что в Купянск прибыли пять тентованных автомобилей ВСУ "Урал" с наклейкой "200".