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Польские наёмники будут переброшены под Угледар вместо разбитых частей ВСУ

Силовые структуры

После того как населённый пункт Павловка перешёл под контроль российской армии, ВС РФ подавили беспилотники и связь украинской группировки в районе Угледара с помощью систем радиоэлектронной борьбы "Леер-3". Затем в атаку пошли танки Т-80БВ и крупнокалиберная артиллерия. Об этом сообщают эксперты Telegram-канала "Военная хроника".

Польские наёмники будут переброшены под Угледар вместо разбитых частей ВСУ

По данным военкоров, сегодня, 11 ноября, опорные пункты ВСУ под Угледаром были ликвидированы при помощи самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" и "Акация".

Самые большие потери на Угледарском направлении понесла 72-ая отдельная механизированная бригада противника, отметили военкоры. Накануне в регион должна была подойти 108-ая бригада теробороны ВСУ, однако во время погрузки по скоплению противника отработала артиллерия.

Из-за колоссальных потерь украинской армии командование приняло решение направить под Угледар 15-ую отдельную бригады, оперативное управление которой осуществляют польские солдаты.

"Их могут направить в район Пречистовки и Золотой Нивы (20 км к западу от Угледара) вместе с остатками разбитой ВС РФ 68-й егерской бригады ВСУ. В этом районе командование ВСУ опасается прорыва частей 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, способных создать условия для оперативного окружения Угледара с запада", — сообщили военные корреспонденты.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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