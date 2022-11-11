Польские наёмники будут переброшены под Угледар вместо разбитых частей ВСУ

После того как населённый пункт Павловка перешёл под контроль российской армии, ВС РФ подавили беспилотники и связь украинской группировки в районе Угледара с помощью систем радиоэлектронной борьбы "Леер-3". Затем в атаку пошли танки Т-80БВ и крупнокалиберная артиллерия. Об этом сообщают эксперты Telegram-канала "Военная хроника".

По данным военкоров, сегодня, 11 ноября, опорные пункты ВСУ под Угледаром были ликвидированы при помощи самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" и "Акация".

Самые большие потери на Угледарском направлении понесла 72-ая отдельная механизированная бригада противника, отметили военкоры. Накануне в регион должна была подойти 108-ая бригада теробороны ВСУ, однако во время погрузки по скоплению противника отработала артиллерия.

Из-за колоссальных потерь украинской армии командование приняло решение направить под Угледар 15-ую отдельную бригады, оперативное управление которой осуществляют польские солдаты.

"Их могут направить в район Пречистовки и Золотой Нивы (20 км к западу от Угледара) вместе с остатками разбитой ВС РФ 68-й егерской бригады ВСУ. В этом районе командование ВСУ опасается прорыва частей 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, способных создать условия для оперативного окружения Угледара с запада", — сообщили военные корреспонденты.