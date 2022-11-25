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Пушилин: ВС РФ продвигаются почти по всей линии соприкосновения в ДНР

Силовые структуры

Продвижение Вооружённых сил РФ и бойцов Народной милиции наблюдается почти по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) на территории ДНР, следует из заявления врио руководителя республики Дениса Пушилина.

Пушилин: ВС РФ продвигаются почти по всей линии соприкосновения в ДНР

В эфире "России 1" он отметил, что работа российских подразделений не прекращается даже на фоне сложных погодных условий. По его словам, удары РФ по объектам критической инфраструктуры Украины "позитивно сказываются" на обстановке в ДНР.

"Мы практически по всей ЛБС продвигаемся", — указал Пушилин.

В четверг, 24 ноября, врио главы ДНР сообщил, что армия России продолжает идти вперёд на Авдеевском, Угледарском и Марьинском направлениях. При этом он подчеркнул: количество обстрелов со стороны ВСУ пока не снижается.

Ранее Пушилин проинформировал, что военно-политическое командование Украины привлекает прежде всего мобилизованных к боевым действиям в ДНР.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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