Войска ВС РФ нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Чугуеве и Краматорске

Войска ВС РФ продолжают наносить удары по объектам критической важности Украины. Прозвучали взрывы в Харьковской области, в частности в Чугуеве, сообщает "Военное обозрение".

Удары наносились с территории Белгородской области, предположительно с ОТРК "Искандер". Российские войска поразили резервы, переброшенными в Чугуев, возможно по наёмников. В городе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Чугуев за последние две недели поступило более 500 раненых боевиков ВСУ.

Также имеется информация, что ВС РФ ударили по объектам противника в Краматорске. В городе прогремел мощный взрыв. По имеющимся данным, высокоточное оружие поразило здание. В результате удара в воздух полетели обломки, появились дым и пылевое облако.