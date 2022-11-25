В Чугуев за последние две недели поступило более 500 раненых боевиков ВСУ

В Харьковской области медработники больницы в Чугуеве сообщают, что за последние полмесяца к ним поступило свыше 500 человек с различными ранениями.

По документам — это боевики из 92-й и 14-й бригад, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По словам медперсонала, националисты ВСУ находятся в невменяемом состоянии, поскольку привозят их "под действием каких-то препаратов".

Клиника рассчитана на двести человек и многих пытаются отвозить в Киев. Большое количество транспортируемых не добирается до Киева, их сразу определяют в морги.

"За последние несколько дней киевские и харьковские морги пополнились трупами 250 боевиков ВСУ и наемников из Польши", — подытожил ведущий Первого канала.