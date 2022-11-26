Удары ВС РФ на несколько часов прервали обмен данными между Генштабом ВСУ и НАТО

Вывод из строя энергосистемы Украины негативно сказывается на ходе спецоперации. Как сообщает "Военное обозрение", в результате российских ударов по сотням генерирующих и распределяющих мощностям прервался обмен данными между Генштабом ВСУ и штабами НАТО.

Линии связи прекратили работу на несколько часов впервые с начала СВО. Источник информирует, что украинское командование не смогло оперативно получать информацию о положении дел на линии соприкосновения. В связи с этим Киев начал делать всё возможное, чтобы восстановить ситуацию.

"В такой ситуации киевский режим в первые часы после ударов бросил все свои силы на восстановление инфраструктуры, которая позволяет осуществлять оперативный обмен данными как в формате "фронт — Генштаб ВСУ", так и в формате "Генштаб ВСУ — командование НАТО"", — пишет издание, ссылаясь на информированный источник.

Запад при этом опасался, что по "подменным каналам" данные начнут поступать фальсифицированные. Таким образом, на данный момент перед киевскими властями поставлена задача обеспечить данные узлы связи непрерывным функционированием, информирует источник.