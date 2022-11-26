Спецназ группировки "Отважных" ВС РФ рассказал поучительную "сказку" для ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации на Украине. Российская группировка "Отважные" демонстрирует успехи и уничтожает живую силу противника.

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видео с поучительной "сказкой" для военнослужащих ВСУ. Данной записью бойцы хотели показать, что лучше сидеть дома, а не искать приключений себе на голову, поскольку можно нарваться на российскую ДРГ и пожалеть.

На кадрах видно, как прицельный огонь российского спецназа уничтожил 15 человек живой силы противника.

"Жили-были ВСУшники 15 человек", — начинается поучительная история.

Заканчивается видеоролик ликвидацией военных Украины.

Ранее командир "Ахмата" Алаудинов заявил о крупных потерях ВСУ от беспилотников ВС РФ.