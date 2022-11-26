ВС Украины у Артёмовска ведут бои в окопах, как в Первую мировую войну

Сразу несколько Telegram-каналов подхватили фотографии, попавшие в Сеть. Как поясняется, на кадрах украинские военнослужащие, которые находятся в окопах в районе Артёмовска (Бахмут).

В условиях осенних проливных дождей вести бои становится всё сложнее, бойцы вынуждены находится в траншеях по колено в грязи и воде.

"Если не брать более современное оружие и форму, пейзаж слабо отличим от ландшафта Северной Фландрии 1917 года. В...* будущего, это в...* высокотехнологичных компактных армий, говорили они...", — написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

На данный момент климатический фактор — основной в рамках всей линии соприкосновения, который не играет на руку ни российской, ни украинской армии.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.