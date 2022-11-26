В ЛНР танкисты ВС РФ выжили в подбитом танке во время СВО и продолжили службу

В ходе боёв специальной военной операции в Луганской Народной Республике российские танкисты выжили в подбитой боевой машине. На данный момент они продолжают военную службу, сообщают РИА Новости.

"До этого экипаж участвовал, но нас подбили, поэтому мы вернулись ещё раз сюда, второй раз уже", — сказал командир танка с позывным "Оса".

Ранее боец служил по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Он получил должность после призыва в рамках частичной мобилизации.

"Защищаем наших граждан, гражданское общество, которое здесь находится под гнётом", — отметил он, выходя на новое боевое задание.

Ранее сообщалось, что страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ.