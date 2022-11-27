По военным объектам в Кривом Роге нанесен ракетный удар.
На Украине власти Кривого Рога сообщили о взрывах в городе, в регионе и соседних областях Незалежной объявлена воздушная тревога.
Ночью 27 ноября воздушная тревога объявлена по всей Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на данные официального украинского ресурса для оповещения граждан.
Накануне на Украине воздушную тревогу объявили из-за российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, поднятых в воздух в Саратовской области.
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