В Кривом Роге сообщили о взрывах в городе, во многих областях воздушная тревога

По военным объектам в Кривом Роге нанесен ракетный удар.

На Украине власти Кривого Рога сообщили о взрывах в городе, в регионе и соседних областях Незалежной объявлена воздушная тревога.

Ночью 27 ноября воздушная тревога объявлена по всей Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на данные официального украинского ресурса для оповещения граждан.

Накануне на Украине воздушную тревогу объявили из-за российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, поднятых в воздух в Саратовской области.