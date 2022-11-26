На Украине воздушная тревога: стратегические бомбардировщики Ту-95 РФ в воздухе

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздухе, и сразу же на Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Издание сообщает, что украинские ресурсы заявили о взлёте семи бомбардировщиков Ту-95 из Энгельса (Саратовская область).

Столб дыма поднимается над Днепропетровском. Украинские ресурсы говорят, что прилетели гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Позже появилась информация, что российские удары на несколько часов прерывали работу линии обмена данными между Генеральным штабом ВСУ и командованием альянса НАТО