NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ

Потеря флагмана Черноморского флота стала серьёзным ударом по военно-морскому флоту РФ. Украинцы проявили изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва". Аналитики издания The New York Times "похвалили" ВСУ.

Они сравнили Украину с героем сериала "Секретный агент МакГайвер". Он был изобретательным импровизировал со всем, что попадалось под руку.

В статье напомнили, что флагман Черноморского флота РФ "Москва" был атакован ВСУ адаптированными ракетами морскими беспилотниками. Для обстрела позиций России на острове Змеиный украинцы установили французские самоходные установки "CAESAR" на баржи и отбуксировали их на десять километров.

Аналитики напомнили о достаточности средств у Вашингтона для продолжения военной поддержки Киева.

"Мы привержены обеспечению Украины тем, что ей нужно на поле боя", — приводится цитата заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх после объявления о новых поставках ракет Stinger для Украины.