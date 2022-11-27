Спецназ ВС РФ уничтожил СПГ-9 ВСУ вместе с расчётом у Водяного с помощью ПТУР

НМ Донецкая Народная Республика ежедневно информирует о происходящем в регионе на линии боевого соприкосновения. Новая информация появилась сегодня. Пресс-служба НМ ДНР сообщает об обстреле противником позиций российской армии на севере от населённого пункта Водяное.

Силами разведчиков 3-го гвардейского отдельного батальона специального назначения 1 АК ВС РФ был зафиксирован расчёт станкового противотанкового гранатомёта (СПГ-9) с помощью тепловизора. Обнаруженная цель ВСУ незамедлительно была ликвидирована с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).