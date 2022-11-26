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1-я Славянская бригада бьёт ВСУ у Авдеевки, корректируя огонь с помощью БПЛА

Силовые структуры

Пресс-служба НМ Донецкой Народной Республики продолжает освящать события в регионе в ходе спецоперации. Так, сообщается о работе 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады у Авдеевки.

Ежедневно бойцы уничтожают позиции противника под Донецком, оттесняя его дальше, чтобы прекратить обстрел жилых кварталов города и других населённых пунктов.

"Работаем в направлении Авдеевки, ведём контрбатарейную борьбу, прикрываем пехоту. Артиллерия противника начинает вести огонь по нашим позициям, их вычисляют (с помощью квадрокоптеров — Прим. ред.) и передают нам координаты", — рассказывает военнослужащий Народной милиции ДНР по имени Максим.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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