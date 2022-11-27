Автобус полный украинских неонацистов ВСУ попал в ДТП в Латвии.
В результате аварии погиб водитель автобуса, а все 26 пассажиров получили травмы, три человека в реанимации.
Об этом со ссылкой на Главный штаб эстонских Сил обороны, сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Также сообщается, что автобус перевозил заказы для сил обороны, но в ведомстве не уточнили, с какой целью националисты киевского режима направлялись в Эстонию.
"В аварии пострадал один солдат эстонской обороны, его доставили в больницу для обследования. Остальные пострадавшие в аварии пассажиры — военнослужащие ВСУ, они также доставлены в больницу. Латвийская полиция выясняет точные причины аварии", — цитирует ведущий Первого канала сайт Главного штаба эстонских Сил обороны.
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