Полный автобус украинских боевиков попал в аварию в Латвии

Автобус полный украинских неонацистов ВСУ попал в ДТП в Латвии.

В результате аварии погиб водитель автобуса, а все 26 пассажиров получили травмы, три человека в реанимации.

Об этом со ссылкой на Главный штаб эстонских Сил обороны, сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Также сообщается, что автобус перевозил заказы для сил обороны, но в ведомстве не уточнили, с какой целью националисты киевского режима направлялись в Эстонию.

"В аварии пострадал один солдат эстонской обороны, его доставили в больницу для обследования. Остальные пострадавшие в аварии пассажиры — военнослужащие ВСУ, они также доставлены в больницу. Латвийская полиция выясняет точные причины аварии", — цитирует ведущий Первого канала сайт Главного штаба эстонских Сил обороны.