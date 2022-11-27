На Украине из-за отсутствия света в домах участились случаи домашнего насилия.
Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.
"Помню, как Кулебище радовался холодку и говорил, что все будут заниматься любовью. Не вышло почему-то. Собственно, как и ничего из того, что обещал киевский режим. Или у них такая любовь?" — прокомментировала министра внутренних дел Украины официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба выражал надежду, что на Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электричества, поскольку люди должны оставаться дома без света.
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