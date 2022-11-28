Кремль планировал напасть на Японию в 2021 году, но российский лидер Путин передумал и напал на Украину.
Об этом сообщает Newsweek.
С журналистами американского еженедельника документами с грифом секретности якобы поделился некий информатор из ФСБ. По словам издания, там сказано, что РФ в августе 2021 года "серьёзно готовилась к военному конфликту" с Японией.
"Уверенность в том, что страны войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой", — говорится в сообщении информатора, которое абсолютно серьёзно цитирует когда-то уважаемое американское СМИ.
Newsweek напоминает, что Токио и Москва так и не подписали мирный договор, который формально завершает Вторую мировую войну, из-за споров относительно группы островов.
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