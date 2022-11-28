Рожин спрогнозировал интенсификацию боевых действий войск ВС РФ в Донбассе

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают спецоперацию на Украине. Военный обозреватель Борис Рожин в своём Telegram-канале сделал прогноз относительно дальнейших действий армии России.

Он считает, что ВС РФ активизируются в Донбассе в связи с погодными условиями.

"Ориентировочный прогноз погоды по активным и потенциально активным участкам фронта: Авдеевка, Угледар, Сватово, Кременная, Гуляйполе, Артёмовск", — написал он.

Рожин отметил, что на тех участках фронта, где земля промёрзла, ожидается интенсификация боевых действий, поскольку расширятся возможности использования колёсной и гусеничной техники помимо шоссейных и асфальтированных дорог.

Ранее были опубликованы кадры последствий тяжёлых боёв ВС РФ и ВСУ на Авдеевском фронте.