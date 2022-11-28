Пасечник: из украинского плена возвращаются 23 солдата НМ ЛНР

Временно исполняющий обязанности губернатора Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена возвращаются 23 солдата Народной милиции ЛНР.

"Ребята прошли через многое. Все, как один, отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения. Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация!" — отметил он.

Ранее врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сегодня, 24 ноября, состоится второй за два дня обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате "50 на 50".