Временно исполняющий обязанности губернатора Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена возвращаются 23 солдата Народной милиции ЛНР.
"Ребята прошли через многое. Все, как один, отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения. Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация!" — отметил он.
Ранее врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сегодня, 24 ноября, состоится второй за два дня обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате "50 на 50".
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