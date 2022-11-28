В Кремле отказались комментировать петицию с призывом прекратить СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели петицию матерей участников спецоперации и солдат-срочников с призывом прекратить СВО, вывести войска из Украины и вернуть всех солдат домой.

Соответствующая петиция была ранее опубликована на сайте change.org.

"Нет, вы знаете, я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать", — сказал Песков.

В пятницу, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин лично встретился с матерями военнослужащих, которые участвуют в российской спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что Россия разделяет боль утраты с теми, кто потерял своих сыновей во время СВО, и государство будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку таким семьям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.