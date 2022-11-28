MWM: МиГ-29М ВС Египта способен восстановить боеспособность Украины в СВО

Западные страны продолжают оказывать военную помощь Киеву. Всё чаще происходит обсуждение оснащения Украины современными истребителями. Среди них выделяют шведский Gripen. Были на рассмотрении и другие варианты: F-15 и советский МиГ-29М. Но проблем с их поставкой больше, чем возможностей, пишет MWM.

Ещё в апреле аналитики обсуждали продажу Украине флота Египта из 46 истребителей МиГ-29М. Они оснащены современными ракетами класса "воздух — воздух" Р-77-1 и крылатыми ракетами Х-35, РЛС с электронным сканированием. В этом плане они превосходят большинство истребителей ВВС РФ.

F-16 являются самыми распространёнными истребителями четвёртого поколения в мире. Они составляют основу ВВС США. Однако самолёт использует устаревшие РЛС с механическим сканированием. Чтобы F-16 сделать более пригодным для использования в СВО, нужны будут значительные инвестиции либо на создание новых единиц машин, либо на модернизацию до F-16V.

Шведский истребитель Gripen сравним с китайско-пакистанским JF-17 или индийским Tejas. Он прост в обслуживании и лучше других самолётов подходит Украине. Однако больше чем за 30 лет было построено всего 300 воздушных суден, и ни одно государство не обладает резервами, сопоставимыми с F-16 и F-18 США.

Как F-16, большинство истребителей Gripen оснащены устаревшей авионикой и радарами с механическим сканированием. Современная версия Gripen E/F выпущена в ограниченном количестве. Отсутствие продаж с 2014 года, а также вероятность больших потерь в боях с ВВС РФ снизили привлекательность истребителя. По этим причинам Швеция не решается поддерживать Киеву данными машинами.

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