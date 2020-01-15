Египет переоборудовал российские МиГ-29М/М2 в топливозаправщики

Истребители МиГ-29М/М2, закупленные в России, могут использоваться в качестве топливозаправщиков, так как они были поставлены вместе с соответствующим оборудованием.

Сообщается, что Египту вместе с истребителями МиГ-29М/М2 поставили подвесные агрегаты заправки ПАЗ-МК.

Это позволяет использовать МиГ-29М/М2 в качестве самолетов-заправщиков

В Египте недавно проводились учения, в ходе которых МиГ-29 выступили в качестве топливозаправщиков: они заправляли истребители Dassault Rafale.

Сколько именно комплектов ПАЗ-МК было поставлено - неизвестно.

Известно, что ранее ВВС Египта не имели воздушных топливозаправщиков, что сильно ограничивало действия авиации за пределами государства.

Благодаря использованию МиГ-29 радиус действия ВВС страны может быть значительно расширен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Египет собирается купить десятки российских истребителей Су-35.