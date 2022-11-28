Рогов усомнился в правильности данных о потере 1200 наёмников ВСУ на Украине

Польские СМИ сообщали о гибели в зоне СВО более 1200 иностранных военных. Однако председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал их заниженными в беседе с ТАСС.

"Если мы посмотрим на количество ликвидированных иностранных наёмников только в городе Запорожье, когда их откалибровывали на базах отдыха, в профилакториях, на алюминиевом комбинате, в гостиницах, то там речь о более чем тысяче уничтоженных иностранных наёмников, среди которых поляки гарантировано составляли примерно половину, это без боевых действий", — сказал он.

Эксперт отметил, что в районах Гуляйполя, Орехова, Каменского, Времевского выступа, а также Харьковском и Запорожском направлении ВСУ также понесли крупные потери в иностранных военнослужащих.

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