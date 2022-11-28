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Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы с Херсонского на Донецкое направление

Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что армия Украины стягивает силы на Донецком направлении.

"Противник перебрасывает резервы с Херсонского направления", — подчеркнул политик в эфире телеканала "Россия-24".

По информации чиновника, в группировки входят резервисты, которым больше 55 лет. Как отметил Пушилин, они не хотят находиться на передовой.

Ранее врио главы ДНР рассказал о больших потерях ВСУ при попытке атаковать позиции Вооружённых сил Российской Федерации на Угледарском направлении.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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