Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что армия Украины стягивает силы на Донецком направлении.
"Противник перебрасывает резервы с Херсонского направления", — подчеркнул политик в эфире телеканала "Россия-24".
По информации чиновника, в группировки входят резервисты, которым больше 55 лет. Как отметил Пушилин, они не хотят находиться на передовой.
Ранее врио главы ДНР рассказал о больших потерях ВСУ при попытке атаковать позиции Вооружённых сил Российской Федерации на Угледарском направлении.
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Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".