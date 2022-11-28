Запорожские власти: "Уход России с Запорожской АЭС смерти подобен"

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что спецслужбы Украины делают вбросы об готовящемся уходе армии России с Запорожской атомной электростанции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Вооружённые силы РФ готовятся уйти из Энергодара и Запорожской АЭС. Пресс-секретарь президента России призвал "не искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может".

Рогов назвал подобные вбросы "частью информационно-психологической операции украинских спецслужб".

Он подчеркнул, что российские военные не уйдут ни с Энергодара, ни с ЗАЭС.

"Уход России с Запорожской АЭС смерти подобен — это приведёт к потере Запорожской области, поэтому такой вариант исключается", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

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Запорожскую АЭС готовятся оставить? Политолог: "такой вариант обсуждается"