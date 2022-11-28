Опубликованы кадры последствий работы артиллерии ВС РФ по ВСУ в лесопосадках

Армия Украины активно использует лесные массивы и лесополосы для укрытия от беспилотников и артиллерии российских войск. В итоге данные зоны становятся объектами атак ВС РФ и превращаются в лишённое растительности и перепаханное боеприпасами поле.

В Сети появились кадры с последствиями работы артиллерии ВС РФ по одной из позиций ВСУ в Донбассе. Лесопосадку, где скрывался противник, снесли российские подразделения. Сейчас на данном участке чистое поле с одиноко стоящими посечёнными стволами деревьев и уничтоженная матчасть ВСУ.

Ранее сообщалось, что Руденко показал стрельбу по ВСУ экс-главы "Роскосмоса" Рогозина из гранатомёта.

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