Армия Украины активно использует лесные массивы и лесополосы для укрытия от беспилотников и артиллерии российских войск. В итоге данные зоны становятся объектами атак ВС РФ и превращаются в лишённое растительности и перепаханное боеприпасами поле.
В Сети появились кадры с последствиями работы артиллерии ВС РФ по одной из позиций ВСУ в Донбассе. Лесопосадку, где скрывался противник, снесли российские подразделения. Сейчас на данном участке чистое поле с одиноко стоящими посечёнными стволами деревьев и уничтоженная матчасть ВСУ.
Ранее сообщалось, что Руденко показал стрельбу по ВСУ экс-главы "Роскосмоса" Рогозина из гранатомёта.
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Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".