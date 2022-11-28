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Руденко показал стрельбу по ВСУ экс-главы "Роскосмоса" Рогозина из гранатомёта

Силовые структуры

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись с "дерзким" рейдом спецназа ДНР "Пятнашка" а также советников "Царских волков Донбасса". На кадрах можно увидеть также бывшего руководителя российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

Экс-чиновник одет в военную форму и общается с бойцами армии РФ. В подписи к публикации Руденко сообщил, что огонь вёлся из пикапов с автоматическими гранатомётами на станке (АГС) по опорным пунктам ВСУ. После этого произошла смена позиций бойцов.

"Русские добровольцы и воины-горцы плечо к плечу воюют против общего врага", — написал военкор.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ подделывают данные о сбитых БПЛА ВС РФ ради вознаграждения.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру