Спикер ВС ВСУ Игнат: ПВО Украины не справляется с комбинированными ударами ВС РФ

Чтобы противостоять атакам российских войск, противовоздушную оборону (ПВО) Незалежной необходимо срочно укреплять. Об этом заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат в рамках телемарафона. Более четырёх тысяч ракет выпустила Россия по украине, отметил спикер. ВСУ тратят на очень большое количество боекомплектов.

Также представитель ВВС сообщил, что российская армия активно применяет беспилотники, которые считаются относительно дешёвым оружием, однако эти дроны значительно истощают ПВО.

"Здесь два момента — эти дроны рассредоточивают внимание, потому что летят в комплексе с ракетами Х-101, "Калибрами", другой момент — на эти БПЛА нужно тратить зенитные ракеты, потому что это самое эффективное средство. Потому что именно они обладают радиолокационными средствами и могут обнаруживать их в тёмное время суток", — объясняет Игнат.

Тем временем Михаил Подоляк сравнивает обстрелы Белгородской области ВСУ с ракетными ударами ВС РФ по Киеву и считает их несопоставимыми.