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Марочко: Киев с трудом эвакуирует раненых из-за плохой погоды и нехватки сил

Силовые структуры

Киев испытывает сложности при эвакуации раненых украинских солдат из-за плохой погоды и нехватки сил. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: Киев с трудом эвакуирует раненых из-за плохой погоды и нехватки сил

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с такими проблемами на Купянском и Краснолиманском направлениях. В интервью РИА Новости он отметил, что киевский режим использует для эвакуации военнослужащих колёсную спецтехнику, которая не способна справиться с поставленной задачей.

"Плохие погодные условия не позволяют выехать в места с большим скоплением раненых", — пояснил Марочко.

Кроме того, он добавил, что, согласно данным разведки, в рядах украинской армии увеличиваются санитарные потери на фоне плохо организованной эвакуации солдат. Как подчеркнул офицер Народной милиции, активная работа российской артиллерии также негативно влияет на положение ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что все попытки прорыва украинских националистов в ЛНР заканчиваются большими потерями для Киева.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор францизской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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