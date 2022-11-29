Марочко: Киев с трудом эвакуирует раненых из-за плохой погоды и нехватки сил

Киев испытывает сложности при эвакуации раненых украинских солдат из-за плохой погоды и нехватки сил. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с такими проблемами на Купянском и Краснолиманском направлениях. В интервью РИА Новости он отметил, что киевский режим использует для эвакуации военнослужащих колёсную спецтехнику, которая не способна справиться с поставленной задачей.

"Плохие погодные условия не позволяют выехать в места с большим скоплением раненых", — пояснил Марочко.

Кроме того, он добавил, что, согласно данным разведки, в рядах украинской армии увеличиваются санитарные потери на фоне плохо организованной эвакуации солдат. Как подчеркнул офицер Народной милиции, активная работа российской артиллерии также негативно влияет на положение ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что все попытки прорыва украинских националистов в ЛНР заканчиваются большими потерями для Киева.