Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области

Украинский спецотряд предпринял попытку атаковать позиции российской армии на Запорожском направлении. Однако разведчики ВС РФ вовремя обнаружили противника и зафиксировали перемещение группировки с помощью тепловизора. Затем по боевикам киевского режима был нанесён мощный артиллерийский удар.

"Огненный ад для ВСУ", — отметили военные корреспонденты "Русской весны".

Ранее старшина 155-й бригады Тихоокеанского флота заявил, что в ходе боевых действий за населённый пункт Павловка противник упорно сопротивлялся.



Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.