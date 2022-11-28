Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением

Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ), которые принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявили, что дождливая погода лишает возможности стрельбы. Степи в районе Волновахи и Угледара превратились в море грязи, где гусеничная техника начинает буксовать. Даже пешком практически невозможно пройти, поскольку килограммы грязи прилипают на ботинки солдат.

Военнослужащие отметили, что украинская группировка упорно сопротивлялась в ходе боевых действий за Павловку. Старшина 155-й бригады Иван подчеркнул, что у ВСУ много талантливых командиров, поэтому недооценивать противника на поле боя — преступление.

"Кто говорит, что наш враг слабый, — дурак", — заявил российский военный в беседе с "Лентой.ру"

Морпехи признались, что боевые действия за Павловку стали для них одним из самых сложных столкновений с начала СВО.