Киев призывает Запад объявить спецоперацию на территории России

Симметричным "западным ответом" на русские удары по Украине стали бы такие же атаки по территории России.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Чиновник недоумевает, почему никто не желает присоединяться к такой инициативе.

По его словам, если Кремль объявляет спецоперацию и считает, что можно массированно атаковать ракетами какую-то другую страну, то почему прочие государства не хотят так же думать, как Россия.

"Например, объявить какую-то специальную всемирную военную операцию и атаковать крылатыми ракетами территорию Российской Федерации. Это было бы, в принципе, симметрично", — подытожил в эфире телеканала "24" украинский политик.

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