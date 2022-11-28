Подоляк заявляет, что через полгода подключится к прямому эфиру из Ялты

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что через полгода он якобы подключится к прямому эфиру из крымского города Ялта.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Видимо, в Киев пришла очередная партия психотропных веществ. Подоляк решил взбодрить зрителей укроТВ анонсом наступления в сторону Крыма", — пишет ведущий Первого канала.

Умение националистов заходить в пустые города и посёлки затуманило рассудок киевских правителей, подытожил журналист.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже прокомментировал обещание Подоляка, отметив, что советник ОПУ может выйти в эфир лишь из ялтинского СИЗО.

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