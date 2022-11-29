По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины слишком поздно. Если подобная стратегия была бы избрана в самом начале спецоперации, то Киев уже давно принял бы все условия Москвы, считает он.
Несмотря на это, массированные удары по энергетике Незалежной существенно снизили темп продвижения ВСУ, а также повлияли на разгрузку поставок со стороны Запада, отметил аналитик. Однако на данный момент украинская энергосистема ещё не переведена в состояние саморазрушения. По словам Шурыгина, удары ВС РФ смогли разрушить только 50 процентов объектов.
"Нам ещё надо как минимум 25 процентов разбирать", — цитирует слова эксперта "Военное дело".
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