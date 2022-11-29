Шурыгин заявил, что ВС РФ чрезвычайно поздно ударили по энергетике Украины

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины слишком поздно. Если подобная стратегия была бы избрана в самом начале спецоперации, то Киев уже давно принял бы все условия Москвы, считает он.

Несмотря на это, массированные удары по энергетике Незалежной существенно снизили темп продвижения ВСУ, а также повлияли на разгрузку поставок со стороны Запада, отметил аналитик. Однако на данный момент украинская энергосистема ещё не переведена в состояние саморазрушения. По словам Шурыгина, удары ВС РФ смогли разрушить только 50 процентов объектов.

"Нам ещё надо как минимум 25 процентов разбирать", — цитирует слова эксперта "Военное дело".

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