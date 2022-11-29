В Оренбургской области ухаживающий за мамой призывник пожаловался на военкомат

Суд в Медногорске Оренбургской области выясняет, законно ли мобилизовали местного жителя, который ухаживает за своей больной матерью.

По информации 56orb.ru, мужчина пожаловался на ошибки сотрудникам призывной комиссии. Но они не обнаружили нарушения. Как подчеркнул мобилизованный, его мать страдает из-за нескольких тяжёлых заболеваний.

"Вопрос правомерности призыва на военную службу предстоит решить суду", — отметили представители органа власти.

Ранее сообщалось о смерти мобилизованного гражданина в Якутии. Он выпал из окна на сборном пункте.

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