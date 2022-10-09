В Якутии мобилизованный погиб, выпав из окна на сборном пункте

Стало известно ещё об одном случае смерти призванного в рамках частичной мобилизации. ЧП произошло в Якутии, где мужчина выпал из окна на сборном пункте и разбился насмерть.

Информация об этом появилась в соцсетях. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что следственными органами начата проверка по данному факту.

Сообщается, что житель Якутии, ожидавший вместе с другими мобилизованными отправки в военную часть, якобы попытался спуститься со второго этажа здания, используя верёвку из покрывал.

Источник агентства заявил, что мужчина действительно разбился насмерть, выпав из окна. Других подробностей пока нет.

Ранее с разницей в несколько дней умерли двое мобилизованных на сборном пункте в Новосибирске.