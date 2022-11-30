Украинские националисты пожаловались иностранным журналистам, что проливные дожди не дают создать нормальные укрепления. Блиндажи и окопы превращаются в болота.
Кроме того, вода, смешанная с грязью мешает маневрировать, а понижение температуры воздуха и вовсе осложняет ситуацию.
"Cейчас становится сложнее из-за дождя и лёгкого мороза. Тут болото", — цитирует украинского боевика Reuters.
Как рассказал ВСУшник, боевики вынуждены вычерпывать воду из окопов вёдрами, лопатами и всем, что попадётся под руку. Кроме того, украинские военные жалуются, что у них нет дождевиков.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.