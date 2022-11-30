Reuters: окопы ВСУ превратились в болото из-за ливней — черпают воду вёдрами

Украинские националисты пожаловались иностранным журналистам, что проливные дожди не дают создать нормальные укрепления. Блиндажи и окопы превращаются в болота.

Кроме того, вода, смешанная с грязью мешает маневрировать, а понижение температуры воздуха и вовсе осложняет ситуацию.

"Cейчас становится сложнее из-за дождя и лёгкого мороза. Тут болото", — цитирует украинского боевика Reuters.

Как рассказал ВСУшник, боевики вынуждены вычерпывать воду из окопов вёдрами, лопатами и всем, что попадётся под руку. Кроме того, украинские военные жалуются, что у них нет дождевиков.