Пленный Масюк: раз в три дня ВСУ запускали "Мавик" из Сумов на территорию РФ

Украинские военные с завидной периодичностью запускали дроны из Сумской области в сторону российской территории для сбора информации, рассказал пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона украинских войск Владимир Масюк.

По словам Масюка, лично он участвовал в "вылетах" почти каждые три дня.

"В Сумской области наши летали БПЛАшники. Мы просто с ними ездили, как охрана были. И вот они за границу летали, на территорию России, — рассказал Масюк РИА Новости. — И "мавики" (квадрокоптеры Mavic. — Прим. ред.), и самолёт новый, сам его наводишь, он сам летает, и сам прилетает".

Масюк уточнил, что "самостоятельный" самолёт, вероятно, был американским, так как на вооружении ВСУ он увидел его впервые. Как уточнил ВСУшник, БПЛА не наносили удары, а только собирали разведанные по "конкретным точкам".

В какой конкретный период ВСУ совершали "вылеты", пленный не уточнил.