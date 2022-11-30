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Гагин: ВСУ хаотичными ударами по Донецку мстят за свои неудачи и отступление

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ), нанося хаотичные удары по Донецку, мстят за свои неудачи и отступление, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

Гагин: ВСУ хаотичными ударами по Донецку мстят за свои неудачи и отступление

В интервью РИА Новости он отметил, что украинские боевики не жалеют гражданское население Донбасса. По его словам, ВСУ осуществляют обстрелы Донецка с предельной дальности, используя реактивные системы залпового огня. Это означает, что националисты деморализованы и отступают, пояснил Гагин.

Он также подчеркнул: у украинских военных нет конкретных целей для ударов.

"Сами обстрелы достаточно хаотичны", — сказал советник врио главы ДНР.

Характер атак свидетельствует о том, что ВСУ находятся на максимальной досягаемости оружия, заключил собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия продолжает развивать наступление на Донецком направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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