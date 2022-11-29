Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Обнаружена сожжённая американская БМП с костями боевиков ВСУ в Донбассе
Европу ждёт самая суровая зима за последние полвека
ВС Украины узнают о подготовке ВС России к ракетному удару от Запада
В больницах Швейцарии нет антисептиков для дезинфекции инструментов
Воздушная тревога и взрывы в Харьковской и Днепропетровской областях
Глава Курской области Старовойт: ВСУ выпустили 11 снарядов по Суджанскому району
ВС РФ на 80% уничтожили 114-й батальон теробороны ВС Украины в атаке у Павловки
Оленченко о протесте Венгрии против Комиссии Украина — НАТО: языковой вопрос
Медведев: Комплексы Patriot с натовским персоналом будут законной целью ВС РФ

Зеленский рассказал о наступлении ВС РФ на Донетчине: Ситуация сложная

Силовые структуры

Владимир Зеленский рассказал, что российская армия не бросает попыток наступать по нескольким направлениям.

Зеленский рассказал о наступлении ВС РФ на Донетчине: Ситуация сложная

Президент Украины заявил о больших потерях Вооружённых сил РФ.

"Они положили там свою регулярную армию", — сказал украинский лидер.

Несмотря на это, по словам Зеленского, атаки ВС РФ не прекращаются.

"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на чрезвычайно большие российские потери, оккупанты всё ещё пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге", — сказал глава Незалежной.

Зеленский заверил, что ВСУ держат оборону, не давая российской армии осуществить свои намерения. Он напомнил об обещаниях ВС РФ взять Донецкую область весной, летом и осенью.

"На этой неделе начинается уже зима", — отметил президент Украины, пообещав посадить всех виновных в конфликте на скамью подсудимых.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, за что, по его мнению, Россия мстит Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Знак зодиака 30 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Американцы отдают свой военный антиквариат Зеленскому Сергей Лебедев Книги-маяки: Вселенная "Маленького принца" Юлия Петропавловская
Минобороны РФ получило первую партию боеприпасов и патроны для пистолетов "Удав"
Сладков объяснил перерывы в ударах по инфраструктуре Украины стратегией ВС РФ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Последние материалы
Обнаружена сожжённая американская БМП с костями боевиков ВСУ в Донбассе
Знак зодиака 30 ноября: знаменитые Стрельцы
Европу ждёт самая суровая зима за последние полвека
ВС Украины узнают о подготовке ВС России к ракетному удару от Запада
В больницах Швейцарии нет антисептиков для дезинфекции инструментов
Воздушная тревога и взрывы в Харьковской и Днепропетровской областях
Глава Курской области Старовойт: ВСУ выпустили 11 снарядов по Суджанскому району
ВС РФ на 80% уничтожили 114-й батальон теробороны ВС Украины в атаке у Павловки
Оленченко о протесте Венгрии против Комиссии Украина — НАТО: языковой вопрос
Медведев: Комплексы Patriot с натовским персоналом будут законной целью ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников