Зеленский рассказал о наступлении ВС РФ на Донетчине: Ситуация сложная

Владимир Зеленский рассказал, что российская армия не бросает попыток наступать по нескольким направлениям.

Президент Украины заявил о больших потерях Вооружённых сил РФ.

"Они положили там свою регулярную армию", — сказал украинский лидер.

Несмотря на это, по словам Зеленского, атаки ВС РФ не прекращаются.

"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на чрезвычайно большие российские потери, оккупанты всё ещё пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге", — сказал глава Незалежной.

Зеленский заверил, что ВСУ держат оборону, не давая российской армии осуществить свои намерения. Он напомнил об обещаниях ВС РФ взять Донецкую область весной, летом и осенью.

"На этой неделе начинается уже зима", — отметил президент Украины, пообещав посадить всех виновных в конфликте на скамью подсудимых.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, за что, по его мнению, Россия мстит Украине.