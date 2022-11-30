Кадыров: бойцы спецподразделения "Ахмат" ликвидировали группу диверсантов ВСУ

Бойцы спецподразделения "Ахмат" успешно ликвидировали очередную украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе населённого пункта Кременная. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Он также поделился кадрами видео.

Благодаря оперативным и слаженным действиям чеченским бойцам удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию, отметил политик.

"Теперь, как, в принципе, много раз до этого, командованию ВСУ предстоит пополнить и без того длинный список погибших украинцев в бессмысленной борьбе за западные ценности, а грандиозная "перемога" всё ещё маячит далеко за горизонтом, вне зоны их досягаемости", — заключил Кадыров.