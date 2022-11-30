Бойцы спецподразделения "Ахмат" успешно ликвидировали очередную украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе населённого пункта Кременная. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Он также поделился кадрами видео.
Благодаря оперативным и слаженным действиям чеченским бойцам удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию, отметил политик.
"Теперь, как, в принципе, много раз до этого, командованию ВСУ предстоит пополнить и без того длинный список погибших украинцев в бессмысленной борьбе за западные ценности, а грандиозная "перемога" всё ещё маячит далеко за горизонтом, вне зоны их досягаемости", — заключил Кадыров.
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Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.