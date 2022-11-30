Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши

В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличивается недовольство наёмниками из Польши. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Несмотря на условно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с украинцами, отметил он, ссылаясь на данные разведки.

Помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде донатов. Также от западных меценатов им поступает большое количество экипировки и спецсредств, а украинцы закупают всё за собственные средства, добавил военный.

По его словам, в общении поляки проявляют высокомерие, и относятся к украинцам как людям второго сорта.

"Эти факты, а также ряд других преференций иностранцам вызывают недовольство украинцев, которое нередко заканчивается драками или перестрелками с поляками", — заключил Марочко.