В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличивается недовольство наёмниками из Польши. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём Telegram-канале.
Несмотря на условно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с украинцами, отметил он, ссылаясь на данные разведки.
Помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде донатов. Также от западных меценатов им поступает большое количество экипировки и спецсредств, а украинцы закупают всё за собственные средства, добавил военный.
По его словам, в общении поляки проявляют высокомерие, и относятся к украинцам как людям второго сорта.
"Эти факты, а также ряд других преференций иностранцам вызывают недовольство украинцев, которое нередко заканчивается драками или перестрелками с поляками", — заключил Марочко.
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Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.