Киев совсем не бережёт живую силу, ощущение создаётся такое, что делается это специально, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении либо техники, либо живой силы она уничтожается прицельным огнем нашей артиллерии", — рассказал он в беседе с РИА Новости.
По мнению Гагина, киевский режим словно решил "утилизировать генофонд нации", поскольку иначе это никак нельзя назвать.
Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко сообщил о росте недовольства польскими наёмниками среди бойцов украинской армии.
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Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.