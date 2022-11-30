Советник Пушилина Гагин: украинские войска совершенно не берегут живую силу

Киев совсем не бережёт живую силу, ощущение создаётся такое, что делается это специально, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении либо техники, либо живой силы она уничтожается прицельным огнем нашей артиллерии", — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению Гагина, киевский режим словно решил "утилизировать генофонд нации", поскольку иначе это никак нельзя назвать.

Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко сообщил о росте недовольства польскими наёмниками среди бойцов украинской армии.