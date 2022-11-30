Bloomberg: ВКС РФ ждут бои с Миг-29 и F-16 на Украине

Европа и США продолжают накачивать Киев оружием. Недавно Словакия поставила Украине БМП-1, Словения присоединилась к "тренировочной миссии" — отправив инструкторов в Польшу для подготовки военнослужащих ВСУ.

Теперь, как сообщает Bloomberg, руководство НАТО ведёт консультации о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16 — они должны помочь ВСУ "захватить небо" и "сбивать и бомбить русских". Военные лётчики считают, что "в небе будут либо бои, либо бойня".

Фактически это означает, что у "соседей" совсем заканчиваются боевые самолёты. Экс-военлёт "Fighterbomber" отмечает что такая ситуация сложилась не вчера и является не только результатом ударов и боёв.

Украина испытывает проблемы из-за отсутствия:

двигателей,

запчастей,

курсантов лётного училища,

профессионалов, способных обучать курсантов,

боевых пилотов с опытом.

Тем же, кто пока ещё остался в живых в ВВС Украины (и "свежему мясу") — подкинут оставшиеся в НАТО "МиГ" и американские "Боевые соколы".

Эксперт отмечает, что и произведённых тысячами F-16, и лётчиков, умеющих на них летать, на планете хватает. Запад за эти 9 месяцев СВО усиленно учил украинцев летать на всём, что держится в воздухе, так что новость вполне логичная и ожидаемая.

Украинцы "Полностью переходят на вооружение НАТО, и если начали они переезд со старья и неликвида, то по мере его демилитаризации переходят к более и более современным моделям оружия", — резюмировал бывший военный пилот.

Pravda.Ru ранее сообщала, что США вывозили украинских лётчиков которые должны пройти курс обучения пилотированию и боевому применению F-16.

"Это один из самых простых и дешёвых истребителей на вооружении США. Новичкам он подойдёт идеально, ибо умеет и бомбить, и работать по воздуху, то есть научить летать на F-16 действительно можно за полгода", — делился тогда Fighterbomber.

"То есть, взлетать, конечно, новоиспечённые спецы научатся. А воевать — не особо, но когда они всё-таки пойдут со своими умениями в бой, то от них в живых останется пару человек. И надо будет отправлять второй курс на обучение", — точно спрогнозировал он.

"Сойдутся с ними наши Су-35С, без вариантов. Также, возможно, и Су-30, и МиГ-31, причём МиГ-31 — на нашей территории", — заявил бывший военлёт.

"Бояться появления "Боевого сокола" в воздушных боях не надо, но и "гусарить" — смертельно опасно, недооценивать вражеский самолёт нельзя, нужно готовиться. И всё зависит от того, кто будет за штурвалом — курсант Украины или пилот НАТО", — добавил лётчик.

Вариантов исходов воздушных боёв ВКС РФ и ВВС Украины, по мнению военспецов, ровно два:

Курсанты на МИГ-29 будут сбиты — этот самолёт "не пляшет" против бортов ВКС РФ. Курсанты ВВС Украины на более мощном, маневренном и отлично вооружённом F-16 тоже будут сбиты, хотя и не в первые минуты боя и — увы — возможно успеют кого-то сбить.

"Если будут сидеть наёмники, это будет тяжёлая заруба. Всё будет зависеть от тактической обстановки на момент собственно боя, ибо обе стороны будут использовать своё ПВО в своих интересах. Многое будет зависеть и от вооружения, которое будет на F-16. Легко не будет точно", — делится Fighterbomber с Pravda.Ru.