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Bloomberg: в НАТО рассматривают идею отправить ВСУ истребители МиГ-29 и F-16

Силовые структуры

Американские журналисты заявили, что руководители стран военно-политического блока НАТО снова задумались о передаче ВСУ истребителей МиГ-29 и F-16 США.

Также в Bloomberg подчеркнули, что на Украину, скорее всего, поставят систему противовоздушной обороны "Железный купол" и батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вместе с этим в издании не исключили появление у ВСУ тактических истребителей.

Ранее официальные представители Минобороны РФ сообщили, что армия России сбила украинский МиГ-29 над Днепропетровской областью и Су-27 в Полтавской области.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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