Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке армии Украины на посёлок Красное. По данным руководителя региона, в результате обстрела никто не пострадал.
Вместе с этим чиновник рассказал о последствиях происшествия. Как отметил глава области, в трёх частных домах выбиты стёкла и повреждена крыша.
"Оперативные службы продолжают обход территории", — заключил Гладков.
Ранее он сообщил об обстреле Шебекино, сёл Муром и Новая Таволжанка со стороны ВСУ. Украинские военные повредили газопровод, добавил политик.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.