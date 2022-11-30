В Белгородской области сообщили об обстреле посёлка Красное со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке армии Украины на посёлок Красное. По данным руководителя региона, в результате обстрела никто не пострадал.

Вместе с этим чиновник рассказал о последствиях происшествия. Как отметил глава области, в трёх частных домах выбиты стёкла и повреждена крыша.

"Оперативные службы продолжают обход территории", — заключил Гладков.

Ранее он сообщил об обстреле Шебекино, сёл Муром и Новая Таволжанка со стороны ВСУ. Украинские военные повредили газопровод, добавил политик.