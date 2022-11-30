Житель населённого пункта Курдюмовка (ДНР) рассказал, что украинские солжаты украли у его брата холодильник и стиральную машину, а у других местных жителей — микроволновую печь и мотоцикл.
"После того, как они (солдаты ВСУ. — Прим. ред.) выехали, пропали холодильник и стиральная машинка… По селу было — микроволновку украли, мотоцикл", — рассказал мужчина.
Ранее стало известно, что армия России освободила Курдюмовку и взяла под контроль дорогу, которая ведёт в Артёмовск (Бахмут).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.