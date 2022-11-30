Солдаты ВСУ воруют у жителей ДНР бытовую технику

Житель населённого пункта Курдюмовка (ДНР) рассказал, что украинские солжаты украли у его брата холодильник и стиральную машину, а у других местных жителей — микроволновую печь и мотоцикл.

"После того, как они (солдаты ВСУ. — Прим. ред.) выехали, пропали холодильник и стиральная машинка… По селу было — микроволновку украли, мотоцикл", — рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что армия России освободила Курдюмовку и взяла под контроль дорогу, которая ведёт в Артёмовск (Бахмут).

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