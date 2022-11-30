Мэр города Горловка Иван Приходько сообщил, что российские военнослужащие в рамках спецоперации на Украине взяли под свой контроль населённый пункт Курдюмовку.
"Курдюмовка теперь наша", — приводит его слова ТАСС.
По словам градоначальника, освобождение посёлка обеспечивает войскам РФ полный контроль над трассой Горловка-Артёмовск.
Ранее военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщает, что под контроль российских сил перешла трасса на Часов Яр в ДНР. По его словам, ВС РФ теперь полностью контролируют линию Озаряновка — Курдюмовка — Зеленополье.
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Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.